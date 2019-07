Slovenski poslanci različno o dogovoru evropskih voditeljev

Strasbourg, 2. julija - Dogovor evropskih voditeljev o vodilnih položajih v EU, ki je v Evropskem parlamentu naletel na močno nasprotovanje socialdemokratov (S&D) in Zelenih - oboji predlagajo svojega kandidata za predsednika Evropskega parlamenta -, so v Strasbourgu komentirali tudi nekateri slovenski evropski poslanci, mnenja pa so različna.