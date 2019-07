Ustavno sodišče v primeru oglobljene Demokracije ugotovilo kršitev pravice do svobode izražanja

Ljubljana, 2. julija - Ustavno sodišče je razveljavilo sodbo Okrajnega sodišča v Kranju iz leta 2014, s katero je potrdilo odločbo takratne informacijske pooblaščenke, da se tednik Demokracija oglobi zaradi objave dopisovanja sodnika in novinarja Mladine leta 2011. Ustavno sodišče je ugotovilo kršitev pravice novinarke in drugih dveh pritožnikov do svobode izražanja.