Popoldne in zvečer močnejše krajevne nevihte s točo

Slovenske Konjice, 2. julija - Popoldne je večji del Slovenije zajelo močno neurje. Do 18. ure so na upravi za zaščito in reševanje zabeležili 58 nesreč, ki so posledica neurja. Meteorna voda je zalila nekaj objektov, nevšečnosti pa povzroča tudi močan veter. Dež bo po napovedih agencije za okolje (Arso) ponoči prenehal.