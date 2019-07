Tiha generacija najbolj ceni prijatelje in družino

Ljubljana, 6. julija - Spletna raziskava, opravljena maja, je potrdila obstoj tako imenovane tihe ali e-generacije. V to kategorijo naj bi spadali dvajsetletniki, ki jim velik del medvrstniških pogovorov predstavlja digitalna komunikacija. Raziskava je pokazala, da so previdni pri uporabi spleta. Dvajsetletniki najbolj cenijo prijatelje in družino.