Ursula von der Leyen naj bi postala prva ženska na čelu Evropske komisije

Bruselj, 2. julija - Dolgoletna nemška obrambna ministrica Ursula von der Leyen bo, če jo bo potrdil Evropski parlament, kot prva ženska prevzela vodenje Evropske komisije in se tako vrnila v svoje rojstno mesto Bruselj. Konservativna političarka iz vrst CDU je bila edina članica vseh štirih vlad kanclerke Angele Merkel, do nje pa so kritični nemški socialdemokrati.