Do nadaljnjega zaprta planinska pot čez Komarčo

Bohinj, 3. julija - Zaradi poškodb na poti čez Komarčo je Planinsko društvo Ljubljana-Matica omenjeno pot zaprlo. Do nadaljnjega bo tako zaprt odsek Koča pri Savici (653 m)-Komarča-Črno jezero (1324 m), so zapisali na spletni strani Planinske zveze Slovenije. Vse planince prosijo, da dosledno upoštevajo zaporo in se na pot ne podajajo.