V New Yorku odprli prvi muzej plakatov v ZDA

New York, 3. julija - Muzeju moderne umetnosti, Metropolitanskemu in Guggenheimovemu muzeju se je v New Yorku pridružil še muzej plakatov (Poster Haus). Muzej v predelu Chelsea je, kot navajajo na spletni strani, prvi in doslej edini muzej v ZDA, ki se posveča izključno plakatom. Kot prvi so v muzeju odprli razstavi Alphonseja Muche in nemškega studia Cyan.