Celjski mestni svetniki sprejeli energetski koncept občine

Celje, 2. julija - Celjski mestni svetniki so na današnji seji imenovali novo osemčlansko občinsko volilno komisijo za mandatno obdobje 2019-2023. Prav tako so svetniki sprejeli lokalni energetski koncept občine od leta 2019 do leta 2028, ki pomeni dolgoročno načrtovan razvoj občine na energetskem področju.