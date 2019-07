Policija za pomoč prosi očividce ponedeljkove nesreče na Bratislavski cesti

Ljubljana, 2. julija - Policija poziva morebitne očividce, naj ji sporočijo, če imajo kakršnekoli informacije glede prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek okoli 17.30 na križišču Bratislavske in Servisne ceste v Ljubljani. V nesreči so se lažje poškodovale tri osebe.

Po zdaj zbranih podatkih sta bili v nesreči udeleženi tovorno vozilo (kombi) Renault Master in osebno vozilo znamke Peugeot 308. Ker so okoliščine nesreče nejasne, policija prosi vse, ki bi imeli informacije o nesreči, da to sporočijo na številko 113 ali pokličejo policijsko postajo Ljubljana (01/583 88 20).