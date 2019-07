Med novimi člani ameriške filmske akademije polovica žensk

Los Angeles, 3. julija - Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti, ki podeljuje nagrade oskar, je v ponedeljek k članstvu pozvala 842 novih kandidatov iz 59 držav, med katerimi je polovica žensk, 29 odstotkov izbrancev pa ni belopoltih. Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, so med vabljenimi tudi Claire Foy, Elisabeth Moss in Lady Gaga.