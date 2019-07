The Slavo Rican Assembly za uvod v Jazz Festival Piran

Piran, 3. julija - S koncertom The Slavo Rican Assembly se v piranskem Caffe Teatru drevi ob 21. uri začenja Jazz Festival Piran. Festival bo do nedelje postregel še s koncerti Jure Pukl Tria, zasedbe Nas3, kvinteta Nine Strnad ter s predstavitvijo projekta Senses pozavnista Denisa Breganoviča.