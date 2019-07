Na Hrvaškem lani rojenih skoraj 400 otrok več kot leta 2017

Zagreb, 5. julija - Lani se je na Hrvaškem rodilo 36.945 otrok, kar je za 389 več kot v letu 2017, je ta teden objavil hrvaški statistični urad. Kot so poudarili, se je lani ustavilo večletno krčenje števila rojstev. Leta 2018 so na Hrvaškem zabeležili tudi manj smrti, a naravni prirast ostaja negativen in znaša več kot 15.700 ljudi.