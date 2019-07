Pred Evropskim parlamentom več tisoč protestnikov v podporo trem katalonskim evroposlancem

Strasbourg, 2. julija - Pred Evropskim parlamentom v Strasbourgu se je danes na protestih v podporo trem katalonskim evroposlancem, ki v Madridu niso mogli prevzeti svojih mandatov in se tako niso mogli udeležiti ustanovne seje parlamenta, po nekaterih ocenah zbralo približno 10.000 ljudi. Pozvali so k spoštovanju več kot dveh milijonov volivcev, ki so jih izvolili.