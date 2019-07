V Levici predlagajo zvišanje minimalne urne postavke za študente na 4,99 evra neto

Ljubljana, 2. julija - Poslanci Levice predlagajo zvišanje minimalne urne postavke za študentsko delo iz 4,13 evra neto na 4,99 evra neto. V predlogu zakona, ki ga je Levica danes v DZ vložila po rednem postopku, so za študente predvideli tudi dodatek za nočno in nedeljsko delo ter delo za praznike. Zakon je sicer del sporazuma med Levico in koalicijo.