Leto po nesreči v celjskem podjetju tri osebe ovadene zaradi ogrožanja varnosti pri delu

Celje, 2. julija - Junija lani je v celjskem podjetju v nesreči pri delu umrl 51-letni moški. Pri izdelavi večje jamske vertikalne plinske peči je nanj padla sredica, zaradi česar je moški na kraju umrl. Policija je letos konec junija zaključila preiskavo in podala kazensko ovadbo zoper tri osebe, stare 32, 38 in 46 let, so sporočili s Policijske uprave Celje.