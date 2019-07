Napadena sodnica Ružičeva ovadila neznanega storilca, ne pa partnerja

Maribor, 2. julija - Mariborska sodnica Daniela Ružič je zaradi napada kazensko ovadila neznanega storilca, in ne svojega partnerja. Kot je danes prek hčerke sporočila za STA, se namreč partnerja ne boji in zato tudi ne potrebuje odredbe o prepovedi približevanja. Želi namreč, da se prenehata "gonja in klevetanje njene družine z nepreverjenim in neresničnim pisanjem."