V LGL v novi sezoni z desetimi premierami skozi različne uprizoritvene izraze

Ljubljana, 2. julija - Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL) bo v novi sezoni uprizorilo deset čutno domišljijskih, razigrano duhovitih in pravljično enkratnih zgodb, v katerih bodo slovenske in tuje literarne novitete povezali z družbeno sedanjostjo ter osvetlili igrivo lahkotnost in žgočo žalostno stvarnost današnjih razmer, so sporočili iz LGL.