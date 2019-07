Takoj po odprtju evropske borze najvišje v dveh mesecih

Frankfurt, 2. julija - Evropske borze so v drugi trgovalni dan tega tedna stopile z rastjo indeksov. Tečaji delnic so tako dosegli najvišje ravni v zadnjih dveh mesecih. Trenutno pa na borzah ni enotne smeri in je razpoloženje previdnejše kot v ponedeljek, ko je na trgih vladalo navdušenje nad premikom z mrtve točke v trgovinskem sporu med ZDA in Kitajsko.