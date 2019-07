Ljubljana Street Art Festival bo osvetlil ulično umetnost v prestolnici

Ljubljana, 2. julija - V prestolnici se danes začenja mednarodni Ljubljana Street Art Festival. Prvi festival ulične umetnosti v Sloveniji združuje mednarodno in domačo ulično, umetniško, aktivistično in akademsko sceno. S simpozijem, diskusijami, delavnicami, sprehodi in stenskimi poslikavami bo obiskovalce spodbujal k branju ulic in sodelovanju.