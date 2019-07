Javna obravnava osnutka sprememb gradbeno-prostorske zakonodaje podaljšana

Ljubljana, 2. julija - Ministrstvo za okolje in prostor se je odločilo do 15. julija podaljšati javno obravnavo osnutka predlogov novel gradbenega zakona in zakona o urejanju prostora. Omenjena predloga, s katerima želi odpraviti pomanjkljivosti, ki so se pokazale po nedavni celoviti zakonodajni prenovi področja, je sicer v javno obravnavo dalo konec maja.