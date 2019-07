V Kranju tradicionalni začetek poletne sezone v smučarskih skokih

Konec tedna se bo v gorenjski prestolnici predstavila tudi močna slovenska zasedba. Na skakalnici se bo prvič v novi sezoni predstavilo 12 slovenskih orlov, pričakujejo pa še tekmovalce iz 13 držav.

Kar sedem članov prihaja iz A-reprezentance, in sicer brata Prevc, Peter in Domen, Anže Semenič, Anže Lanišek, Timi Zajc, Tilen Bartol in Žiga Jelar. Poleg njih bodo skakali še Rok Justin, Tjaš Grilc, Jernej Presečnik, Cene Prevc in Ernest Prišlič.

Za sobotno tekmo bosta v slovenski reprezentanci opravljeni dve menjavi. Ti bosta določeni po petkovi tekmi, na sobotni preizkušnji pa bosta priložnost dobila Jaka Hvala in Lovro Kos.

Domači skakalec Nejc Dežman pa bo na skakalnici Bauhenk sklenil kariero. Šestindvajsetletnik je bil prvi Slovenec, ki se je lahko pohvalil z nazivom mladinskega svetovnega prvaka.

To je postal leta 2012 na svetovnem prvenstvu v turškem Erzerumu v posamični konkurenci. V svetovnem pokalu v posamični konkurenci ni osvojil stopničk. Je pa na tekmah celinskega pokala devetnajstkrat stal na stopničkah, od tega kar sedemkrat na najvišji. Prvo zmago v celinskem pokalu je dosegel prav na skakalnici v Kranju na poletni tekmi 7. julija 2013.

Peter Prevc, ki je dobil obe julijski preizkušnji pred tremi leti, je zadnji nosilec slovenske zmage na skakalnici Bauhenk.

Starejši Prevc je v Kranju slavil petkrat, tri zmage ima Robert Kranjec, dvakrat je pod Šmarjetno goro zmagal Primož Pikl, ob Dežmanu pa sta po enkrat zmagala tudi Jure Šinkovec in Dejan Judež.

Lanski preizkušnji je dobil Švicar Killian Peier. Na lanski večerni tekmi je bil najboljši Slovenec Anže Semenič na petem mestu, dopoldansko sobotno preizkušnjo pa sta Tomaž Naglič in Timi Zajc končala na petem in šestem mestu.

Skakalnica s K-točko pri 100 m in velikostjo 109 m je bila zgrajena leta 2004. Zimski rekord skakalnice drži Peter Prevc s 119 m iz leta 2011, poletnega pa novi skakalni upokojenec Kranjec s 118,5 m iz leta 2009.

V celinskem pokalu po postaji v Kranju julija sledi še Šučinsk v Kazahstanu, avgusta in septembra pa se bodo zvrstile tekme v Szczyrku in Wisli na Poljskem, Frenštatu pod Radhoštjem na Češkem, Rašnovu v Romuniji, Lillehammerju na Norveškem, Stamsu v Avstriji in za konec Klingenthal v Nemčiji.

Poletna velika nagrada se bo začela s tekmama 20. in 21. julija v Wisli ter nadaljevala v Hinterzartnu, postaje so še Courchevel, Zakopane, Hakuba, Hinzenbach in sklepna 5. oktobra v Klingenthalu.

Wisla in Zakopane bosta gostila moštveni preizkušnji, Hinterzarten mešano moštveno tekmo, ženske tekme poletnega grand prixja pa bodo v Hinterzartnu, Courchevelu in Frenštatu.

* Spored tekmovanja v Kranju: - petek, 5. julij: 16.00 uradni trening (2 seriji) 18.00 tekma - sobota, 6. julij: 8.30 poskusna serija 9.30 tekma