Do konca meseca čas za vložitev napovedi za odmere dohodnino za tiste, ki niso prejeli izračuna

Ljubljana, 2. julija - Zavezanci, ki do 15. junija niso prejeli informativnega izračuna dohodnine, čeprav so imeli lani prihodke, ki so obdavčeni z dohodnino, morajo dohodninsko napoved vložiti sami, in sicer najpozneje do 31. julija, ne glede na višini prejetega dohodka, je pozval Furs. Napoved vložijo na finančnem uradu, kjer so bili lani vpisani v register.