Na zadnjem prenovljenem odseku ceste Sevnica-Planina sprostili promet

Sevnica, 2. julija - Na zadnjem prenovljenem odseku ceste Sevnica-Planina, katerega modernizacijo so začeli novembra 2017, so po petkovem predhodnem pregledu trase odpravili popolno prometno zaporo in sprostili promet. Ta do končnega pregleda in prevzema na omenjeni cesti poteka pod posebnimi pogoji. Modernizacija odseka je stala nekaj manj kot 3,1 milijona evrov.