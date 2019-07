Žalec, 7. julija - Letošnji letini hmelja slabo kaže, saj so rastno dobo poleg toče zaznamovale tudi nizke temperature v maju in bolezen. Zaradi tega je bila rast počasnejša, zelo slabo pa je nanjo vplivala tudi junijska vročina. Vse to se odraža v višini hmelja, saj v večini hmeljišč rastline še niso prišle do vrha in so nižje kot v preteklih letih.