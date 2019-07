Newyorške borze zaključile v zelenem, indeks S&P 500 z novim rekordom

New York, 1. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zaključili z rastjo. Indeks S&P 500 se je povzpel za 0,8 odstotka in dosegel novo rekordno vrednost. K dobremu razpoloženju vlagateljev je pripomogel dogovor med ameriškim predsednikom Donaldom Trupom in kitajskim predsednikom Xi Jinpingom o nadaljevanju trgovinskih pogajanj med državama.