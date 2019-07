Dnevnik: Sled na kladivu premalo za obsodbo Vostinića v primeru ropa draguljarne Malalan

Ljubljana, 1. julija - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so danes oprostili Djordjeta Vostinića, obtoženega za rop draguljarne Malan februarja 2016. Na ročaju kladiva, s katerim so roparji tolkli po vitrinah, so sicer našli njegovo biološko sled, a za sodišče to ni bilo dovolj, poroča Dnevnik. Vostinić je tako že drugi osumljenec v tem primeru, ki so ga oprostili.