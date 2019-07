Trumpovi srečanji s Xijem in Kimom spodbudili evropske borze; evro cenejši, nafta dražja

Frankfurt/Pariz, 1. julija - Osrednje evropske borze so nov trgovalni teden začele v zelenem. Vlagatelji so pozdravili premik z mrtve točke v trgovinskem sporu med ZDA in Kitajsko, prav tako jih je razveselilo zgodovinsko srečanje prvih mož ZDA in Severne Koreje. Evro izgublja, cene nafte pa so poskočile.