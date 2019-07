Slovenija prejela pismo z opozorilom pred zaustavitvijo povračil iz Bruslja

Ljubljana/Bruselj, 1. julija - V službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so prejeli pismo Evropske komisije, v katerem ta Slovenijo opozarja na možnost začasne zaustavitve povračil evropskih sredstev v slovenski proračun. Do tega bi lahko prišlo zaradi pomanjkljivosti v informacijskem sistemu vladne službe e-MA. Slovenija ima zdaj dva meseca časa za odgovor.