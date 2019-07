Krško, 1. julija - Najmlajši posavski klub NK Posavje Krško se je odločil za sodelovanje z najstarejšim klubom v tej regiji, NK Brežice. Veliko korist vidijo v izmenjavi izkušenj, znanj in strokovnega kadra na področju dela z mladimi. Sporazum so podpisali za obdobje štirih let.