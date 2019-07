Slovenija po uporabi storitev eZdravja šesta v EU

Ljubljana, 2. julija - Slovenija se po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe Evropske komisije za leto 2019 uvršča na 16. mesto med 28 državami članicami. Zgolj pri digitalnih javnih storitvah je nad povprečjem EU in zaseda 14. mesto. Posebej dobro zagotavlja dostop do odprtih podatkov in eZdravja. Tako je po uporabi storitev eZdravja na šestem mestu.