SBI TOP zdrsnil

Ljubljana, 1. julija - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes končal malenkost pod površjem; izgubil je 0,14 odstotka in se ustavil pri 880,32 točke. Skupni promet je dosegel 1,37 milijona evrov, pri čemer so izstopale delnice Zavarovalnice Triglav s 635.620 evrov in Krke s 436.330 evrov sklenjenih poslov.