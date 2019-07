Mineva 25 let od Escobarjeve smrti zaradi avtogola

Ljubljana, 2. julija - Nogometno svetovno prvenstvo leta 1994 v ZDA so v največji meri zaznamovali zmaga Brazilije, zgrešena enajstmetrovka italijanskega zvezdnika Roberta Baggia v finalu in tragičen dogodek v kolumbijski vrsti. Andres Escobar je namreč avtogol plačal z življenjem, prav danes od njegove smrti mineva 25 let.