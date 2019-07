Ta teden bo znan dobitnik italijanske literarne nagrade strega

Rim, 2. julija - V četrtek bodo v Rimu razglasili dobitnika priznane italijanske literarne nagrade strega. V peterici finalistov so s svojimi romani Antonio Scurati, Benedetta Cibrario, Marco Missiroli, Claudia Durastanti in Nadia Terranova. Finalisti so že od prve polovice junija na turneji po literarnih dogodkih, zadnji bo na sporedu v sredo.