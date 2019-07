V veljavi nov vseevropski sistem za reševanje davčnih sporov med članicami

Bruselj, 1. julija - V veljavo so stopila nova pravila EU, ki naj bi zagotovila hitrejše in učinkovitejše reševanje davčnih sporov med državami članicami, s tem pa olajšala vsakdan in zagotovila večjo davčno varnost podjetjem in posameznikom, ki se soočajo z vprašanji glede dvojnega obdavčenja. V EU trenutno poteka 2000 takih sporov, so sporočili iz Bruslja.