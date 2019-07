Danski kriminalci policijska vozila med pregonom obmetavali s steklenicami in oblekami

Koebenhavn, 1. julija - Na Danskem so bili zgodaj davi priča napetemu policijskemu pregonu. Policijska vozila so več kilometrov zasledovala avtomobil vlomilcev, ki so možem v modrem skušali pobegniti tudi tako, da so v njihova vozila metali steklenice, obleke in vse ostalo, kar jim je prišlo pod roke.