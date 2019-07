Predsednik Pahor in predstavniki civilnodružbenih organizacij govorili o spremembah volilne zakonodaje

Ljubljana, 1. julija - Predsednik republike Borut Pahor se je danes sestal s predstavniki civilnodružbenih organizacij. Tema pogovora so bile spremembe volilne zakonodaje, glede katerih predstavniki civilnodružbenih organizacij doslej še niso oblikovali enotnega pogleda. Predsednika Pahorja so obvestili, da bodo glede tega naredili vnovičen poskus do sredine septembra.