V Trebnjem odprli samozadostno električno avtomobilsko polnilnico

Trebnje, 1. julija - Predsednik uprave Elektro Ljubljana Andrej Ribič in domači župan Alojzij Kastelic sta v Trebnjem danes predstavila in odprla tamkajšnjo samozadostno električno avtomobilsko polnilnico. To so skupaj z manjšo sončno elektrarno postavili v okviru pilotnega projekta, s katerim bodo razvijali nove modele delovanja polnilne infrastrukture.