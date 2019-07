Na slovensko-italijanski meji začele delovati mešane policijske patrulje

Lipica, 1. julija - Na podlagi sporazuma o čezmejnem policijskem sodelovanju, sklenjenega med slovensko in italijansko vlado, so danes začele delovati mešane policijske patrulje. Mešane patrulje bodo predvidoma do 30. septembra delo opravljale na zeleni meji in na območjih nekdanjih mejnih prehodov, kar pa ne bo imelo vpliva na potnike.