Na severu Nemčije pustoši ogromen gozdni požar

Schwerin, 1. julija - Zaradi največjega gozdnega požara v zgodovini nemške zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjansko so do danes evakuirali že več kot 600 ljudi. Požar na nekdanjem vojaškem vadbenem območju je izbruhnil v petek, ko so ga omejili, a se je ta ponovno razplamtel v nedeljo in je do sedaj uničil okoli 430 hektarjev gozda. Oblasti preiskujejo možnost požiga.