V ZDA sedemdesetletnik cel teden izgubljen taval po gozdu

Los Angeles, 1. julija - V gozdu na jugu Kalifornije so v soboto po tednu dni iskanja našli sedemdesetletnika, ki se je tam izgubil in nato taval naokoli, od tega pet dni brez hrane. Kot so povedali reševalci, je bil moški, ko so ga našli, še v dovolj dobri formi, da je celo malce hodil, nato pa so ga helikopterjem odpeljali na preiskave in počitek v bolnišnico.