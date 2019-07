Začetek pogajanj o novem socialnem sporazumu šele jeseni

Ljubljana, 1. julija - Ekonomsko-socialni svet (ESS) je znova zamaknil rok za začetek pogajanj o socialnem sporazumu. Ministrstvo za delo namreč še vedno ni pripravilo osnutka izhodišč, ki bi morala biti po prvotnem načrtu oblikovana do konca maja. Ministrstvo ni ulovilo niti naslednjega roka, to je do konca junija. Po novem je rok za oblikovanje izhodišč 30. september.