Mehiška Guadalajara pod dva metra debelo odejo toče

Guadalajara, 1. julija - Mehiško mesto Guadalajara je v nedeljo zajela nenavadna nevihta s točo, po kateri so bile mestne ulice pokrite z do dva metra debelo ledeno odejo. Pod dvometrskim oklepom ledu, v katerega so bili ujeti avtomobili, poškodovanih pa je skoraj 200 objektov, je bilo šest četrti na obrobju tega mesta s petimi milijoni prebivalcev.