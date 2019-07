V izraelskem napadu v Siriji med 15 mrtvimi tudi civilisti

Damask, 1. julija - V izraelskem letalskem napadu v nedeljo v Siriji je bilo po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice ubitih devet pretežno tujih provladnih borcev in šest civilistov, med njimi trije otroci. Tarča izraelskega napada so bili med drugim iranski položaji v bližini sirske prestolnice Damask in provinci Homs.