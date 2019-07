V mariborskem vrtcu po sobotnem požaru za 400.000 evrov škode

Maribor, 1. julija - Sobotni požar v mariborskem zasebnem waldorfskem vrtcu Studenček na Valvasorjevi ulici je po nestrokovni oceni povzročil za okoli 400.000 evrov gmotne škode. Kriminalisti so tujo krivdo že izključili in ugotovili, da je do požara prišlo v eni od razdelilnih doz, zaradi napake na napeljavi, ki je bila položena pretežno po tleh podstrešja.