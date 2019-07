Žalsko fontano piv dopolnila kulinarična tura Pivo in pajs

Žalec, 1. julija - Žalsko fontano piv je dopolnila kulinarična tura Pivo in pajs, ki združuje hmeljarsko in pivovarsko zgodbo Žalca in okolice. V kulinarično turo so poleg ponudbe pivske fontane vključeni tudi certificirani gostinski ponudniki blagovne znamke Zeleno zlato in ponudba lokalnih pivovarn. Tura je namenjena omejenemu številu udeležencev.