Pogrešajo 65-letnega Miroslava Zajoviča z Jesenic

Kranj, 1. julija - Od nedelje popoldne pogrešajo 65-letni Miroslava Zajoviča z Jesenic, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Nekaj njegovih osebnih svari so našli na območju Srednjega vrha nad Gozdom Martuljkom. Moški, ki se je na pot odpravil peš, je najverjetneje oblečen v rdeč pulover s črtami, črne kratke hlače in črne superge.