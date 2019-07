Na pohodu je 22. potujoča legenda mnogoterih čudes Ana Desetnica

Kamnik/Nova Gorica, 2. julija - Z današnjim dnem se na 22. vseslovensko ulično-gledališko turnejo odpravlja "potujoča legenda mnogoterih čudes, diva mestnih ulic in trgov" Ana Desetnica, napovedujejo organizatorji pouličnega festivala iz Gledališča Ane Monro. Karavana Ane Desetnice svojo pot začenja v Kamniku in Novi Gorici, do 7. julija pa bo obiskala 11 slovenskih mest.