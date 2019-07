Gornja Radgona, 1. julija - V enem izmed stanovanj v bloku v Gornji Radgoni je danes eksplodirala plinska jeklenka, izbruhnil je požar. Lastnico stanovanja so odpeljali v bolnišnico, po prvih podatkih ni v življenjski nevarnosti. Stanovalce bloka pa so evakuirali, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.