Jamajčani in Američani zadnji polfinalisti zlatega pokala

Los Angeles, 1. julija - Nogometaši Jamajke in ZDA so si kot zadnji priigrali polfinale prvenstva Srednje in Severne Amerike ter Karibov. Jamajčani so z golom Darrena Mattocksa z enajstmetrovke v 75. minuti premagali Panamo, Američani pa z zadetkom Westona Mckennieja v 25. minuti prav tako z 1:0 Curacao. Pred tem sta si polfinale zagotovila Mehika in Haiti.