Ljubljana, 1. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor/vzhod in Rogozo proti Ljubljani in na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, zaradi jutranje konice pa je promet povečan na cestah proti večjim mestom.